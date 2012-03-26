У Святошині посилять екологічне виховання школярів

Київ, 26 березня. УНІАН. Управління освіти Святошинського району спільно з районною асоціацією "Старшокласник" розробляють проект "Вода – джерело Життя".

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Святошинської районної державної адміністрації.

В рамках реалізації проекту, у школах району планується посилити екологічне виховання учнів,зокрема, щодо збереження водних ресурсів.

Ініціатори проекту планують організувати зустрічі школярів з вченими-екологами, а також екскурсії на підприємство "Київводоканал" та в Музей каналізації м. Києва, відкриття якого планується у травні цього року.