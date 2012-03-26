Викрито підпільний цех з виготовлення напівфабрикатів

Київ. 26 березня. УНІАН. Працівниками ветеринарної міліції в столиці викрито цех з виробництва м’ясних напівфабрикатів.

Як повідомляє прес-служба Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, діяльність цеху не була погоджена з жодними з контролюючих служб, унаслідок чого на ньому не здійснювався контроль якості продукції.

Санітарний стан цеху незадовільний, відсутнє водопостачання та каналізація. Виготовлення напівфабрикатів здійснювалося із сировини, яка поступала без відповідних документів, що засвідчують походження, якість та безпечність. Діяльність цеху призупинена. Проводиться подальша перевірка.