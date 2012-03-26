Київ. 26 березня. УНІАН. Київський національний академічний театр оперети заявляє про захоплення частини її території забудовником Троїцької площі – ТОВ «Юджин».

Про це повідомляє прес-служба Київського національного академічного театру оперети.

«Забудовник Троїцької площі захопив територію Київського театру оперети і, посилаючись на «дах влади», не збирається її повертати», - зазначається у повідомленні закладу.

За інформацією театру, на сьогодні компанією «Юджин», яка здійснює реконструкцію Троїцької площі, захоплено 0,1 га земельної ділянки Київської оперети, де відповідно до другої черги Проекту реконструкції закладу культури мали здійснюватися роботи з реабілітації та реконструкції будівлі театру.

На захопленій території після проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу мала бути побудована Мала сцена, приміщення виробничих цехів, які мав театр, але приміщення яких були знесені ТОВ «Юджин».

«Влада зробила все можливе, щоб, незважаючи на технічні труднощі, театр мав територію, достатню для реконструкції та розвитку. Але тепер з вини компанії “Юджин” театр втрачає частину території, яка принципово унеможливлює реалізацію планів добудови приміщення, де мала бути розміщена Мала сцена театру. Отже, свавілля забудовників позбавляє киян театральної зали, а акторів і режисерів - можливості працювати та реалізовувати свій талант на благо киян», - заявив художній керівник оперети Богдан Струтинський.

Він нагадав, що в рамках реконструкції театру до будівлі мало бути добудоване приміщення, в якому відповідно до плану мали розмістити Малу сцену, додаткові склади для зберігання декорацій, приміщення для цехів, яких театр зараз не має.

«Крім того, театр став фактично спонсорами рейдерів, адже Київська оперета сплачує за оренду землі, якою тепер користується приватна компанія», - додав Б.Струтинський.

Художній керівник Київського національного академічного театру оперети має намір звертатися до Президента України Віктора Януковича, голови КМДА Олександра Попова та профільної комісії Київради з проханням вкотре допомогти закладу культури, що постраждав від “рейдерського захоплення комерційників”, а також покарати винних за протиправні дії.