Київ готовий прийняти спортивні змагання будь-якого рівня

Київ. 26 березня. УНІАН. Українська столиця завжди готова прийняти будь-які міжнародні спортивні змагання.

Про це під час церемонії нагородження кращих спортсменів країни «Герої спортивного року 2011» сказав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. Він разом із президентом Національного олімпійського комітету Сергієм Бубкою та директором Благодійного Фонду «Фонд Бориса Колеснікова» Мариною Деденко вручав «спортивні Оскари» у головних номінаціях конкурсу «Найкращий спортсмен року» та «Найкраща спортсменка року».

«Для України вже стало доброю традицією здобувати перемоги на міжнародних змаганнях високого рівня. Одразу після футбольного Євро Київ прийматиме чемпіонат Європи з баскетболу, чемпіонат світу з гімнастики, чемпіонат світу з хокею. Ми завжди пишаємося здобутками наших спортсменів. Це завдяки вашому патріотизму, вашій невтомній праці і самопожертві Україну знають як одну із провідних спортивних держав світу. Спасибі вам за це! А Київ завжди готовий прийняти будь-які міжнародні спортивні змагання», – привітав переможців голова КМДА.

Церемонія нагородження «Герої спортивного року 2011» відбувається шостий рік поспіль. Його традиційні організатори: Національний олімпійський комітет, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та Державна служба молоді та спорту України. Тут називають найкращих за номінаціями: «Найкращий спортсмен року», Найкраща спортсменка року», «Найкращий тренер», «Найкраща команда», «Сенсація року», «Найкращий спортивний організатор року», «Сильні духом» (першість серед параолімпійців), «Меценат спортивного року», «Разом з олімпійцями» (не олімпійські види спорту), «Олімпійська надія», «Спортивна слава» і спеціальна нагорода «Спорт для всіх».