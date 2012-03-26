Офіційно названо дату виступу Мадонни в Києві

Київ. 26 березня. УНІАН. Концерт Мадонни відбудеться 4 серпня на столичному НСК «Олімпійський». Інформацію офіційно підтвердило концертне агентство Melnitsa International, повідомляє bigmir.net.

Перший український концерт Мадонни має відбудуться в рамках її нового світового турне Madonna Dance Party Tour на підтримку альбому M.D.N.A.

Мадонна, яка продала найбільшу кількість своїх записів серед усіх жінок-виконавців, є найбільш комерційно успішною співачкою в світі.

Мадонна почала свою музичну кар`єру в 1982 році як барабанщиця в нью-йоркській рок-групі. За роки своєї музичної діяльності Мадонна пробувала себе в різних жанрах і напрямках, стала лауреатом безлічі нагород, зокрема семи номінацій Греммі. У 1998 році Мадонну було включено до Книги рекордів Гіннеса як володарку найдовшої безперервної серії синглів, що увійшли до першої десятки. У 2008 році її було включено до Зали слави рок-н-ролу.

"Послужний список Мадонни як артиста світового класу говорить сам за себе. Її артистизм і талант стають усе більш досконалими, і тур 2012 року стане логічним продовженням її кар`єри, розкриє нові сторони й покаже співачку в усій красі. Ми надзвичайно схвильовані бачити її знову на концертах, і знаємо, що її прихильники переживають не менш радісні почуття", - коментує Артур Фогель, генеральний директор Live Nation Entertainment Global Touring, які є промоутерами нового туру Мадонни.

Попередній тур Мадонни, Sticky & Sweet, збирав рекордну кількість глядачів - 70 тис. глядачів у Верхтері (Бельгія), 76 тис. глядачів у Хельсінкі (абсолютний рекорд Фінляндії серед сольних концертів), 40 тис. квитків продано на концерт в Осло (Норвегія), 72 тис. квитків було розпродано за один день у Таллінні. Окрім цього, в Південній Америці було продано близько 650 тис. квитків, 75 тис. квитків у Лондоні й чотири повні аншлаги поспіль у Madison Square Garden у Нью-Йорку (понад 60 тис. квитків).

Квитки на київський концерт з`являться в продажу о 10:00 30 березня, вартість від 450 грн. до 2500 грн.