Безхатченко трохи не згорів через необережне поводження з вогнем

Київ. 26 березня. УНІАН. Чоловік без постійного місця проживання трохи не згорів через необережне поводження з вогнем.

Як інформує прес-служба Головного управління МНС України в м.Києві, 25 березня, о восьмій вечора, на вул. Вересневій, 24-А, у Дарницькому районі, чоловік заліз погрітися в сміттєзбірник 9-поверхового житлового будинку. Щоб стало тепліше, він підпалив ганчірки. Вогонь почав набирати обертів, виникло сильне задимлення. Пожежу помітили жителі будинку й викликали на допомогу рятувальників.

Прибулі пожежно – рятувальні підрозділи оперативно локалізували вогонь. Безпритульного, який отруївся чадним газом, був госпіталізований до лікарні. Як встановлено, чоловік 1961 року народження.

Остаточно ліквідувати пожежу вогнеборцям вдалося через 18 хвилин.

Загалом, за вихідні пожежно – рятувальні підрозділи МНС здійснили 72 виїзди. 53 з них – на гасіння пожежі, решта – на ліквідацію надзвичайних ситуацій, надання допомоги населенню та рятування людей.