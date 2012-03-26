У Києві знову горіли автівки

Київ. 26 березня. УНІАН. 23 березня о 04 год. 11хв. до Головного Управління МНС України в м. Києві надійшло повідомлення, що у дворі 16-поверхового житлового будинку за адресою: вул. Бальзака, 4-А горить автомобіль «Нісан».

Як інформує прес-служба ГУ МНС, за п’ять хвилин пожежні розрахунки прибули на місце виклику та загасили пожежу. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено моторний відсік, панель приладів та лобове скло автомобіля. Ймовірною причиною загорання стало коротке замикання електропроводів з послідуючим горінням. Збиток встановлюється.

Після цього, о 14 год. 58 хв. в Подільському районі на вул. Олени Теліги, 57 під час руху загорівся автомобіль «Ланд Ровер». Рятувальникам працювати не довелось - пожежу було загашено ще до їх прибуття. Внаслідок пошкоджено моторний відсік.