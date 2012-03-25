Попов привітав працівників СБУ з професійним святом

Київ. 25 березня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ привітав працівників Служби безпеки України з професійним святом.

Текст вітання оприлюднено на офіційному сайті столичної влади.

«Cаме ви стоїте на сторожі територіальної цілісності та суверенітету України. Своїми мужністю, відвагою, працездатністю та високим професіоналізмом ви заслужили повагу і вдячність співвітчизників. Впевнений, що ви і надалі з честю виконуватимете покладені на вас народом України обов’язки з дотриманням принципів законності, справедливості, професіоналізму», - говориться в вітанні О.ПОПОВА, адресованому працівникам СБУ.

Окрему подяку і доземний уклін адресував голова КМДА ветеранам СБУ, які віддали чимало сил і здоров`я заради безпеки України.

«Бажаю вам та вашим близьким міцного здоров’я, родинного благополуччя, добра та невичерпної життєвої енергії», - наголосив О.ПОПОВ.