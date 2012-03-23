Попов візьме участь у святкових заходах з нагоди Дня внутрішніх військ
17:04, 23 березня 2012Київ
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26 березня об 11.00 голова КМДА Олександр Попов візьме участь у святкових заходах з нагоди Дня внутрішніх військ, що відбудуться у Військовій частині 3001 Північного територіального командування.
Місце проведення заходу: вул. Щорса, 38, Військова частина 3001 Північного територіального командування. Збір біля центрального входу.
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