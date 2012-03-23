Рятувальники зняли з крижини 3 людей

Київ. 23 березня. УНІАН. Врятовано 3 людей, які опинилися на крижині посеред Дніпра.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в м.Києві, 23 березня до оперативно-координаційного центру надійшов виклик про те, що троє людей пливуть по течії на крижині від мосту Потону.

Прибувши на місце надзвичайної пригоди, рятувальники підпливли на човні до юнаків, забрали їх та доправили до берега.

За словами хлопців, через нестачу «адреналіну», вони вирішили розважити себе – відправитися у мандрівку по Дніпру на крижині. Пливли від мосту Потону. Водночас, на березі їх залишились чекали 5 друзів, які й викликали на допомогу рятувальників.

ГУ МНС України в м. Києві стурбоване нерозважливим ставленням людей до власного життя і здоров`я. Рятувальники закликають жителів міста, у час відлиги, не виходити на тонку кригу, оскільки це занадто ризиковано і може призвести до летальних наслідків.