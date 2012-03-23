Клініку на території Лаври не закриватимуть
Академія меднаук скасувала рішення
Київ. 23 березня. УНІАН. Національна академія медичних наук України скасувала своє рішення про припинення госпіталізації до клініки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб, у якій лікують хворих на ВІЛ/СНІД та гепатити.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.
Згідно з повідомленням, сьогодні під головуванням віце-прем`єр-міністра - міністра охорони здоров`я України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ відбулась нарада, на якій обговорювалась ситуація з клінікою Інституту епідеміології і інфекційних хвороб ім. Громашевського НАМНУ. У нараді взяли участь президент Національної академії медичних наук України Андрій СЕРДЮК, голова Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань Тетяна АЛЕКСАНДРІНА, начальник Головного управління охорони здоров’я КМДА Віталій МОХОРЄВ, представники Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом.
Під час наради порушувалось питання щодо забезпечення належним лікуванням хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, гепатити та інші інфекційні хвороби у клініці Інституту епідеміології і інфекційних хвороб ім. Громашевського. Р.БОГАТИРЬОВА наголосила, що основою при прийняті будь-яких рішень мають бути інтереси пацієнтів.
На нараді також обговорювалися варіанти вирішення проблем лікування та розміщення клінічної бази Інституту епідеміології і інфекційних хвороб. Сторони домовились додатково обговорити запропоновані варіанти. Національна академія медичних наук України розгляне варіанти збільшення фінансування лікування хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД.
А.СЕРДЮК повідомив про скасування постанови бюро президії НАМНУ щодо до клініки. Клініка працюватиме у звичайному режимі, питання про переведення хворих в інші заклади не порушуватиметься, доки не будуть створені відповідні умови для них в інших закладах.
Як повідомляв УНІАН, 21 березня міжнародна громадська організація «Антивірус» заявила, що клініка Інституту епідеміології та інфекційних хвороб, розташована на території Києво-Печерської Лаври, де лікуються пацієнти з діагнозом ВІЛ/СНІД та вірусними гепатитами, вже найближчим часом остаточно випише усіх хворих.
Зокрема, у постанові Національної академії медичних наук України від 13 березня 2012 року йдеться про те, що у НАМНУ відбулася нарада щодо виконання доручення Кабінету міністрів України від 02.07.2010 р. № 23881/4/1 -10 «Про здійснення заходів щодо виселення з території Києво-Печерської лаври суб`єктів господарювання, діяльність яких не пов`язана з діяльністю монастиря та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника» про переселення клініки ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського НАМН України» з території Києво-Печерської лаври.
Таким чином, йдеться у документі, «бюро президії Національної академії медичних наук України постановляє протягом двох тижнів виписати та у подальшому не проводити госпіталізацію хворих у відділення вірусних гепатитів та нейроінфекцій клініки Інституту, а за необхідності - перевести хворих до закладів охорони здоров`я Києва».
«За результатами розгляду пропозицій МОЗ України відділення СНІДу з палатою інтенсивної терапії розмістити на базі клінічної лікарні нафтопереробної промисловості МОЗ до 20 травня 2012 року», - зазначено у документі.