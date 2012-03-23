Київавтодор продовжить у вихідні роботи по ремонту автошляхів

Київ. 23 березня. УНІАН. У комунальній корпорації «Київавтодор» інформують, що цими вихідними триватимуть роботи з ліквідації ямковості на автошляхах міста.

Як зазначається в повідомленні корпорації, техніка автодору працюватиме в усіх районах столиці.

Так, 24 березня проводитимуться роботи на вулицях Китаївська, Ягідна, Бориспільська, Кіото, Мілютенка, Сабурова, Милославська, Прирічна, Тверський тупик, Світлицького, Сирецька, Білицька, Якуба Колоса, Стеценка, Шутова, Саксаганського, Тургенівська, Харківське шосе, Лівобережна та Бессарабська площі, просп. Корольова та Відрадний.

25 березня роботи здійснюватимуть на вулицях: Закарпатська, Ягідна, Підлипки, Внутрішня, Бальзака, Попудренка, Бажова, Автозаводська, Прирічна, Чешська,

Кутузова, Вишгородська, Почайнинська, Фрунзе, Волоська, Уборевича, Шутова, Тургенівська, Стрілецька, пров. Рильський, бульв. Р.Ролана.

Згідно з затвердженим планом, 26 березня ремонутватимуть асфальтове покриття на вулицях: Квітки-Основяненко, Байкова, Тростянецька, Сімферопольська, Милославська, Інтузіастів, Давидова, Челябінська, Мільчакова, Панельна, Гроднинська Прирічна, Кутузова, Цитадельна, Саперне поле, Спаська, Іллінська, Межова, Мілютенка, Жукова, Генерала Наумова, Сімї Сосніних, Леніна, Шмідта, Татарська, бульв. Дружби Народів, вул. Шевченка.

При виконанні робіт рух автотранспорту обмежуватися не буде. Для попередження водіїв у місцях проведення ремонту виставлятиметься причеп безпеки з сигнальним обладнанням.