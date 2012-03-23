1-30 квітня у Шевченківському районі проведуть "спортивний" місячник

З 1 по 30 квітня 2012 року буде проходити Всеукраїнський місячник „Спорт для всіх - спільна турбота" на території Шевченківського району міста Києва, інформує прес-служба районної держадміністрації.

Всеукраїнській місячник «Спорт для всіх - спільна турбота» є програмою Всеукраїнського центру фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» з облаштування та упорядкування спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення, покращення умов для регулярних занять оздоровчою фізичною культурою і масовим спортом різних вікових груп населення, активізації процесів будівництва, ремонту та облаштування спортивних майданчиків.

«Спорт для всіх - спільна турбота» проводиться за підтримки та організації Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту, Всеукраїнського центру фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх».

Основні завдання місячника, зокрема, упорядкування та облаштування спортмайданчиків напередодні весняно-літнього періоду за участю широкої громадськості; проведення інформаційно-пропагандистської кампанії з метою привернення уваги державних та недержавних організацій до питань щоденного заняття населення фізичною культурою та створення належних умов для щоденних занять; стимулювання співпраці органів місцевого самоврядування, суб`єктів підприємництва та громадських організацій, мешканців жилих мікрорайонів, особливо молоді, щодо будівництва, ремонту, облаштування та утримання місць для самостійних і групових занять різними видами рухової активності людей на дозвіллі; запровадження сучасних стандартів активного дозвілля та створення здорової конкуренції серед місцевих громад щодо забезпечення належних умов для занять масовою фізичною культурою.