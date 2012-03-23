1-30 квітня у Шевченківському районі проведуть "спортивний" місячник

15:05, 23 березня 2012
Київ
0

Передбачено облаштування та упорядкування спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення. 

З  1 по 30 квітня 2012 року буде проходити Всеукраїнський місячник „Спорт для всіх - спільна турбота" на території Шевченківського району міста Києва, інформує прес-служба районної держадміністрації.

Всеукраїнській місячник «Спорт для всіх - спільна турбота» є програмою Всеукраїнського центру фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» з облаштування та упорядкування спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення, покращення умов для регулярних занять оздоровчою фізичною культурою і масовим спортом різних вікових груп населення, активізації процесів будівництва, ремонту та облаштування спортивних майданчиків.

«Спорт для всіх - спільна турбота» проводиться за підтримки та організації Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту, Всеукраїнського центру фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх».

Основні завдання місячника, зокрема, упорядкування та облаштування спортмайданчиків напередодні весняно-літнього періоду за участю широкої громадськості; проведення інформаційно-пропагандистської кампанії з метою привернення уваги державних та недержавних організацій до питань щоденного заняття населення фізичною культурою та створення належних умов для щоденних занять; стимулювання співпраці органів місцевого самоврядування, суб`єктів підприємництва та громадських організацій, мешканців жилих мікрорайонів, особливо молоді, щодо будівництва, ремонту, облаштування та утримання місць для самостійних і групових занять різними видами рухової активності людей на дозвіллі; запровадження сучасних стандартів активного дозвілля та створення здорової конкуренції серед місцевих громад щодо забезпечення належних умов для занять масовою фізичною культурою.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter