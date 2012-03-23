Диявол ховається в деталях забудови островів Києва?

З Дніпровськими островами потрібно щось робити, тому я ідеологічно підтримую ідею реновації. Але, що стоїть за цим трендовим словом? Якщо недоглянуті та брудні пляжі Гідропарку перетворять у VIP-забудову для олігархів і заможних туристів, то я проти цього. Переконаний, острови повинні стати зручним доступним місцем відпочинку і оздоровлення для киян, адже 90% київських озер вже закриті для відпочинку.

Я обурений тим, що прибережні ділянки та острови забудовуються не дочекавшись Концепції реновації. Нещодавнім прикладом стало встановлення будівельного паркану між р. Дніпро та Кафедральним греко-католицьким собором. Саме тому пропоную накласти мораторій на будь-які будівельні роботи на островах, схилах Дніпра та набережних, поки згадана Концепція не буде затверджена.

Наголошу, що необхідна «революція» в містобудівній концепції міста. Вона відбудеться тоді, коли почнеться реабілітація закинутих і забруднених річок, які свого часу були окрасою міста: Либіді та Дарниці.

Відновлення цих річок, створення навколо них рекреаційних зон та перенесення туди центрів Лівого і Правого берегів, за прикладом того, як це свого часу було зроблено в Сеулі, це і є, на мою думку, проривний підхід. Такий підхід не лише децентралізує місто, розгрузить транспортні артерії, створить екологічні об’єкти, а й відведе від удару нинішній історико-культурний центр. Після аналогічних містобудівних перетворень в Сеулі, корейці були настільки вдячні тамтешньому меру, що обрали його Президентом країни.

Олександр Бригинець: член Гуманітарної ради м. Києва, голова комісії Київради з питань культури та туризму