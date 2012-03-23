Урочиста церемонія вручення театральної премії «Київська Пектораль»

26 березня о 16.00 голова КМДА Олександр Попов візьме участь в урочистій церемонії вручення театральної премії «Київська Пектораль». Цього року одна з найдавніших театральних нагород на території СНД «Київська Пектораль» відзначає своє 20-річчя. Переможців ювілейної премії відзначать у 14 номінаціях. Лауреати отримають «Пектораль», а також грошові винагороди. Місце проведення заходу: Національний академічний театр імені Івана Франка (площа Івана Франка, 3). Вхід за акредитацією.

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