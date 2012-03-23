- Ми мешкаємо біля аеропорту “Київ” і знаємо, що в кінці 80-х років за оцінкою експертів ІКАО було встановлено, що небезпечно мати такий аеропорт практично в центрі міста. Тому згідно з Генпланом розвитку міста планувалося перенесення аеропорта...

Перший заступник генерального директора КП “Міжнародний аеропорт “Київ” Олег ПЕТРОВСЬКИЙ:

- Дійсно, кілька років тому був такий випадок, коли впав легкомоторний літак. Проте це сталося до реконструкції, коли було старе обладнання, яке не відповідало тим вимогам авіаційної безпеки, що висуваються до цього аеропорту в місті Києві. Зараз встановлена нова система, яка відповідає всім вимогам ІКАО, як світлосигнальна, так і радіотехнічна, що в рази підвищила безпеку польотів. Якщо раніше аеропорт в Жулянах не мав власної категорії, то зараз він має першу категорію ІКАО. Я впевнений, що ті заходи, яких ми вжили, набагато поліпшили безпеку та надійніть аеропорту.