В Києві затримано 12 осіб, яких звинувачено у викраденні автівок

Київ. 23 березня. УНІАН. Прокуратурою столиці 21 березня ц.р. скеровано на розгляд районного суду Києва з затвердженим обвинувальним висновком кримінальну справу за обвинуваченням 9-ти учасників злочинної організації та 3-ох учасників організованої групи у вчиненні злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням транспортних засобів.

Як інформує прес-служба Прокуратури м.Києва, за результатами проведеного досудового слідства встановлено, що у період з 19 травня 2010 р. по 21 січня 2011 р. на території столиці діяли 12 громадян, які незаконно заволоділи 26-ти транспортними засобами.

Під час розслідування справи встановлено 9 осіб, яким обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і пред’явлено обвинувачення за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України, та 3 особи яким обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і пред’явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 289 КК України.

Завдяки проведеними першочерговими слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено 7 автомобілів, які повернуто їх власникам.

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Досудове слідство у справі проводилось слідчим управлінням ГУ МВС України в м. Києві.