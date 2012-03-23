Керівництво Деснянського району розглянуло питання будівництва закладів освіти

Як інформує прес-служба Деснянської РАД, відбулося розширене засідання Колегії райдержадміністрації під головуванням першого заступника керівника району Вадима КОСТЮЧЕНКА, на якому обговорили заходи з реконструкції з добудовою загальноосвітньої школи № 23 (селище Биківня), будівництва загальноосвітньої школи у 24-му мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина-Троєщина по вул. Лисківській та прибудови до середньої школи № 320 Центру дитячої та юнацької творчості по вул. Будищанській, 8.

Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи № 23 (селище Биківня) передбачає реконструкцію існуючої школи (блок “Б”) та добудову двох блоків (“А”, “В”). Внаслідок реконструкції у закладі зможуть навчатися 660 учнів у 22 класах (до реконструкції було 11 класів на 375 учнів), також проектом передбачені їдальня, актовий та спортивний зали, басейн та технічні приміщення. Сьогодні вже введено в експлуатацію блок “А” та виконано будівельно-монтажні роботи по каркасу блоку “В” на 70%.

Розпочато будівництво і загальноосвітньої школи по вулиці Лисківській у 24 мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина-Троєщина. Школа матиме 4 поверхи, її зможуть відвідувати 1080 учнів. Загальна площа будівлі – 19447, 5 кв. м.

Давно чекає нового приміщення і Центр дитячої та юнацької творчості. Прибудова до середньої школи № 320 по вулиці Будищанській, 8 дасть можливість Центру отримати нові учбові приміщення на 500 учнів, актовий зал на 500 місць, спортивний та виставковий зали. Прибудова складатиметься з двох рівноцінних триповерхових блоків.

Фінансування усіх будівельних об’єктів передбачене програмою капітальних вкладень та введення в дію потужностей м. Києва на 2012 рік.