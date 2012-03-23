- Швидкість проходження контролю пасажирів в аеропортах залишає бажати кращого, іноді доводиться довго стояти, аби пройти всю процедуру. Чи покращиться ця ситуація в аеропорту “Київ”?
13:09, 23 березня 2012Київ
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Перший заступник генерального директора КП “Міжнародний аеропорт “Київ” Олег ПЕТРОВСЬКИЙ:
- У порівнянні зі старим комплексом, де у нас було лише 4 стійки для реєстраторів, на сьогодні їх вже 12, а також 10 стійок паспортного і митного контролю. Крім того, для очікуючих будуть створені комфортніші умови, наприклад, там будуть діяти ресторани і кафе, де кияни, що зустрічають і проводжають своїх близьких, зможуть комфортно провести час.
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