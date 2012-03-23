У «Театра на Подолі» вкрали 1 млн. грн., виділених на його реконструкцію

Київ. 23 березня. УНІАН. Прокуратурою Подільського району міста Києва закінчено розслідування та скеровано до суду кримінальну справу стосовно керівника приватного підприємства, який привласнив майже 1 млн. грн., виділений на реконструкцію будинку «Театр на Подолі», (ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України) та відносно службовця КП «Київжитлоспецексплуатація», який підписав акти про виконання робіт (ч.2 ст. 367 КК України – службова недбалість).

Згідно з повідомленням столичної прокуратури, встановлено, на реконструкцію театру, що знаходиться на Андріївському узвозі, виділялися кошти Програмою підготовки до Чемпіонату Європи з футболу Євро – 2012. Директор підприємства склав завідомо неправдиві акти про виконання робіт на суму 1,8 млн. грн., хоча реально виконано робіт лише на суму 300 тис. грн.

Всього підприємством за цими актами отримано кошти у сумі 1,3 млн. грн., а на інші 500 тис. грн. заявлено позов до КП «Київжитлоспецексплуатація», яке є генеральним підрядником реконструкції театру.