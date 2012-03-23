З квітня почне роботу оновлений портал КМДА

Київ. 23 березня. УНІАН. В наступному місяці почне роботу оновлений портал Київської міської державної адміністрації.

Про це в прямому ефірі програми «Столиця» на каналі «Київ» розповів радник голови КМДА з питань реалізації Стратегії розвитку Києва до 2025 року Олександр КУБРАКОВ.

«Ми відновимо не тільки дизайн. На цьому сайті з`явиться багато нових можливостей. Кияни зможуть, перш за все, оцінювати роботу міських служб, залишати відгуки, зможуть робити прив`язки до карти - можна буде вибрати будинок, двір, район, і сказати, припустимо, що «у мене у дворі якась яма» або «погано відремонтований під`їзд »- розповів він.

За словами О.КУБРАКОВА, на оновленому сайту влада зможе проводити онлайн-опитування городян.

«Наприклад, місто впроваджує програму ремонту під`їздів - ми попросимо громадян оцінити її. Це просто буде як додатковий канал комунікації », - пояснив він.

О.КУРБАКОВ зазначив, що доступ до Інтернету в Києві мають близько 60-70% населення. "Вони всі зможуть заходити на наш сайт, якщо у них є якісь проблеми або їм необхідно залишити заявку на щось, поскаржитися або навпаки», - розповів радник голови КМДА.