В Голосіївському районі організують 3 суботника

В Голосіївському районі столиці передбачають в рамках весняного двомісячника з благоустрою провести 3 суботника та заходи до Дня довкілля. Районна влада мешканців не залишатися байдужими та приєднатися до заходів, щоб разом зробити Голосієво ще більш квітучим, охайним та затишним.

Як повідомляє прес-служба Голосіївської райдержадміністрації, питання проведення робіт в рамках двомісячника благоустрою та озеленення та санітарної очистки територій були обговорені на районній розширеній нараді 22 березня, що відбулась під керівництвом голови райдержадміністрації Олександра НЕЗНАЛА.

Участь в нараді взяли: депутат Київради Юрій ДМИТРУК, голова Громадської ради при Голосіївській РДА Олександр Боярчук, заступники голови райдержадміністрації, представники комунальних служб, ЖЕО, ШЕУ, директори підприємств, установ району, закладів освіти та медицини району, керівники ОСББ, ЖБК, органів самоорганізації населення району та ін.

«Протягом місяця ви маєте навести лад на підпорядкованій вам території. Якщо через місяць не буде позитивного результату – будуть зроблені персональні, невтішні для декого з вас, висновки», – попередив присутніх голова району О. НЕЗНАЛ.