Солом’янці можуть пройти безкоштовне обстеження на туберкульоз

23 березня до Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом в поліклініках Солом’янського району проводиться День відкритих дверей, під час якого мешканці Солом’янського району мають можливість отримати безкоштовне обстеження на туберкульоз та консультацію.

Як інформує прес-служба Солом’янської РДА, Дні відкритих дверей сьогодні проходять у: Центральній районній поліклініці (вул. Солом’янська, 17) – з 8.00 до 12.00 години - флюорографічне обстеження, аналіз харкотиння та консультація головного районного пульмонолога;

поліклініці №1 (вул. Гарматна, 36) – з 9.00 до 13.00 години - флюорографічне обстеження, аналіз харкотиння;

філії поліклініки №1 (проспект Комарова, 3) - з 9.00 до 13.00 години - флюорографічне обстеження, аналіз харкотиння;

поліклініці №3 (вул. Єреванська, 6) - з 8.00 до 12.00 години - флюорографічне обстеження.