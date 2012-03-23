Мерів обиратимуть у два тури?

Київ. 23 березня. УНІАН. Народні депутати з фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Ірина ГЕРАЩЕНКО і Кирило КУЛИКОВ зареєстрували у Верховній Раді законопроект про проведення виборів мерів у два тури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі І.ГЕРАЩЕНКО, депутати пропонують внести відповідні зміни до закону "Про вибори депутатів Верховної ради Криму, місцевих рад, сільських, селищних і міських голів".

І.ГЕРАЩЕНКО та К.КУЛИКОВ вважають, що закон про вибори міських голів у два тури має бути прийнятий до кінця цієї сесії, аби вибори мерів, які відбудься цього року, зокрема у Києві та Чернівцях, проходили саме за такою системою.

Сьогодні міських голів обирають за мажоритарною системою відносної більшості, тобто обраним вважається кандидат, який отримав більшу, ніж його конкуренти, кількість голосів виборців, які прийшли на дільниці.

К.КУЛИКОВ та І.ГЕРАЩЕНКО наполягають на введенні мажоритарної системи абсолютної більшості, що дозволить громадянам обирати головою того кандидата, який користується підтримкою переважної більшості виборців, а не просто обігнав на кілька відсотків свого конкурента. Народні депутати переконані, що система виборів у два тури сприятиме обранню кандидата, який користується реальною підтримкою й авторитетом, а також підвищенню відповідальності мерів.

"На сьогодні в більшості українських міст ми маємо мера меншості, - зазначили автори документу. - Наприклад, у Кіровограді за мера-комуніста голосувало лише 10% жителів, а ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ став мером столиці, хоча за нього проголосувало лише 300 тис. киян (37,7% від тих, хто прийшов на вибори). На останніх виборах в Обухові за міського голову проголосувало трохи більше 4 тисяч жителів цього 40-тисячного райцентру", - наголошують депутати.

І.ГЕРАЩЕНКО та К.КУЛИКОВ вважають, що вибори міського голови у два тури дозволять обрати мера більшості, стимулюватимуть мобілізацію виборців перед другим туром. "В першому турі голоси виборців можуть розпорошуватися, другий тур дає можливість обрати того, хто є більш авторитетним і має більшу підтримку багатьох громадян, а не кілька відсотків прихильників. Люди мають чітко окреслену альтернативу, перед другим туром сильніше працює ідеологічна складова, громадяни сильніше усвідомлюють свій вибір", - заявляють депутати.

"Мер повинен мати підтримку значної частини громади, тоді він буде відповідальнішим перед людьми і менш залежним від влади", - переконані К.КУЛИКОВ та І.ГЕРАЩЕНКО. - На жаль, сьогодні в однотуровій системі зацікавлена влада, оскільки в другому турі її висуванцям буде неможливо перемогти кандидата від об’єднаної опозиції".

Також автори законопроекту зауважили, що ідею проведення виборів мерів у два тури підтримують експерти і багато виборців.