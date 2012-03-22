Засідання оргкомітету з відзначення у Києві Року спорту
18:46, 22 березня 2012Київ
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23 березня о 14.00 за участю заступника голови Київської міської державної адміністрації Леоніда Новохатька відбудеться засідання організаційного комітету з відзначення у Києві у 2012 році Року спорту та здорового способу життя.
Під час засідання буде презентовано перелік заходів, що будуть проведені у столиці в рамках Року спорту та здорового способу життя.
Місце проведення: Федерація футболу міста Києва (вул. Металістів, 12). Потрібна акредитація.
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