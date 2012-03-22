Засідання оргкомітету з відзначення у Києві Року спорту

23 березня о 14.00 за участю заступника голови Київської міської державної адміністрації Леоніда Новохатька відбудеться засідання організаційного комітету з відзначення у Києві у 2012 році Року спорту та здорового способу життя.

Під час засідання буде презентовано перелік заходів, що будуть проведені у столиці в рамках Року спорту та здорового способу життя.

Місце проведення: Федерація футболу міста Києва (вул. Металістів, 12). Потрібна акредитація.