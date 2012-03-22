Американський експерт високо оцінив Стратегію Києва до 2025 року

Київ. 22 березня. УНІАН. Голова Ради директорів Інституту транспорту та розвитку Нью-Йорку, міжнародний консультант зі стратегії містобудівного розвитку та політики, колишній мер міста Богота (Колумбія) Енріке ПЕНЬЯЛОСА, який приїхав у Київ на запрошення голови КМДА, високо оцінив Стратегію розвитку Києва до 2025 року.

Як інформує прес-служба КМДА, про це Е.ПЕНЬЯЛОСА сказав під час засідання Громадської ради з реалізації Стратегії.

За словами американського експерта, напрацьований документ передбачає дійсно європейський, прогресивний підхід до розвитку економіки та соціального клімату сучасної столиці.

«Я працював у багатьох містах Азії, США, Латинської Америки і я знаю напевне, що проблеми жодного міста неможливо вирішити за короткий термін. Але ми завжди маємо бути впевнені у кінцевому результаті, до якого йдемо. Саме тому дієва стратегія повинна визначати довгострокові плани розвитку міста. Інакше, якщо не бути обережними, то дуже легко припуститись помилок, які потім майже неможливо виправити. Стратегія розвитку Києва – це дійсно вражаюче явище, і я переконаний, що з урахуванням кількох нюансів, реалізувавши її, Київ посяде чільне місце серед найкращих міст світу», – сказав Е.ПЕНЬЯЛОСА.

Серед особливостей Києва, на котрі міській владі вкрай необхідно звернути увагу, як зазначив міжнародний експерт, є проблеми паркування на тротуарах, велика кількість приватних авто на дорогах та низька мобільність громадського транспорту.

«Найбільш використовуваний ресурс, який має будь-яке місто, – це дороги. Важливо, як ви використовуєте цей ресурс. Як саме розподіляєте його для велосипедного руху, громадського транспорту і приватних авто. Виходячи з принципу, що усі люди рівні, я стверджую, що автобус у якому їдуть 80 пасажирів, має у 80 разів більше прав, аніж приватне авто. Місто має бути для людей, а не для автомобілів», – наголосив Е.ПЕНЬЯЛОСА.