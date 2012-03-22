У столиці відбудуться «Кіноканікули»

Київ. 22 березня. УНІАН. 23 березня у столиці стартує І Міжнародний фестиваль дитячого кіно «Кіноканікули».

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, протягом весняних канікул маленькі кияни зможуть переглянути безліч кінофільмів у мережі дитячих кінотеатрів міста.

Організатором заходу виступило підприємство «Київкінофільм» за підтримки КМДА. У проекті також братимуть участь Польський інститут у Києві, Чеський, Французький та Російський культурні центри.

Так, у кінотеатрі «Старт» (вул. Серафімовича, 15-А, тел. 550-50-86) покажуть: 23.03 – «Штучки» (Польський інститут у Києві); 24.03 – «Дім» (Французький культурний центр); 26.03 – «Автоказка» (Чеський культурний центр); 27.03 – «Прикольна казка» (Україна, Інтерфільм); 29.03 – «Дім» (Французький культурний центр); 30.03 – «Мій батько – Баришніков» (Російський культурний центр). Сеанси на 12.00.

У кінотеатрі «Салют» (вул. Велика Китаївська, 83, тел. 525-28-35) на сеансах об 11.30 можна буде переглянути: 23.03 «Штучки» (Польський інститут у Києві); 24.03 – «Мій батько –Баришников» (Російський культурний центр). На сеанси о 16.00 покажуть глядачам: 26.03 – «Дім» (Французький культурний центр); 27.03 – «Автоказка» (Чеський культурний центр); 28.03 – «Прикольна казка» (Україна, Інтерфільм); 30.03 – «Мій батько – Баришніков» (Російський культурний центр).

У кінотеатрі «Факел» (пр. М.Бажана, 3-А, тел. 560-98-46) демонструватимуть: 23.03 – «Штучки» (Польський інститут у Києві); 24.03 – «Автоказка» (Чеський культурний центр)

26.03 – «Прикольна казка» (Україна, Інтерфільм); 27.03 – «Мій батько – Баришніков» (Російський культурний центр); 28.03 – «Дім» (Французький культурний центр); 23.03 – «Прикольна казка» (Україна, Інтерфільм); 30.03 – «Мій батько – Баришніков» (Російський культурний центр). Сеанси на 12.00.

Кінотеатр ім. Чапаєва (вул. Велика Житомирська, 40, тел. 272-41-00) пропонує для перегляду: 26.03 – «Дім» (Французький культурний центр); 27.03 – «Мій батько – Баришніков» (Російський культурний центр); 28.03 – «Дім» (Французький культурний центр); 29.03 – «Мій батько – Баришніков» (Російський культурний центр) та 30.03 – «Штучки» (Польський інститут у Києві). Сеанси на 12.00.

У кінотеатрі «Жовтень» (вул. Константинівська, 26, тел. 417-25-02) покажуть: 23.03 – «Прикольна казка» (Україна, Інтерфільм); 24.03 – «Штучки» (Польський інститут у Києві); 25.03 – «Мій батько – Баришніков» (Російський культурний центр); 26.03 – «Дім» (Французький культурний центр); 27.03 – «Мій батько – Баришніков» (Російський культурний центр); 28.03 – «Автоказка» (Чеський культурний центр). Сеанси на 12.00.