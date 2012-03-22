Засідання Громадської гуманітарної ради міста Києва

23 березня о 10.00 під головуванням Олександра Попова відбудеться засідання Громадської гуманітарної ради міста Києва. У порядку денному засідання: 1 Програма заходів з нагоди святкування 1530-річчя міста Києва. 2. Програма заходів з реалізації стратегічної ініціативи «Дніпровська перлина» та Концепція реновації території долини Дніпра в місті Києві, як дієвого механізму втілення ініціативи. Місце проведення: Колонна зала КМДА (вул. Хрещатик, 36, 2-й поверх). Вхід за акредитацією.

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