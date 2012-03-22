До травня у Києві відкриють 5 районних центрів адмінпослуг

Київ. 22 березня. УНІАН. Найближчим часом у п’яти районах міста – Святошинському,

Шевченківському, Голосіївському, Деснянському та Дніпровському – відкриють центри надання адміністративних послуг.

Проце інформує прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на начальника Головного управління з питань регуляторної політики та підприємницької діяльності КМДА Миколу ПОВОРОЗНИКА.

Він зазначив, що у Солом’янському районі такий центр уже працює.

«Для зручності мешканців Києва планується наблизити надання адміністративних послуг до місця роботи та проживання заявників. Рішення про надання адміністративних послуг міського рівня прийматимуть районні центри», – наголосив М.ПОВОРОЗНИК.

При цьому він зазначив, що на сьогодні надання адміністративних послуг у Міському дозвільному центрі належним чином забезпечують тільки ГУ енергетики, енергоефективності та енергозбереження, ГУ економіки та інвестицій, ГУ внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення. Решта формально ставляться до цієї роботи або зовсім не беруть у ній участі.

Як відзначають в КМДА з відкриттям Міського дозвільного центра (було відкрито минулого року) виключені зайві види послуг на міському рівні - зі 118 до 100. Водночас на районному рівні адміністративні послуги скорочені зі 146 до 71 , відпрацьований єдиний перелік для всіх районів.