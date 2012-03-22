Відкрито першу філію Київського молодіжного центру праці

Київ. 22 березня. УНІАН. На базі Національного транспортного університету відкрили першу філію Київського молодіжного центру праці.

Як повідомляє прес-служба столичної міськдержадміністрації, їх планують створити у кожному районі столиці на базі вищих начальних закладів.

За словами начальника Головного управління сім’ї, молоді і спорту Володимира ВОВКА, студенти матимуть можливість отримати консультаційні послуги, методичні рекомендації та практичну допомогу у пошуку роботи. Основною роботою філії буде налагодження співпраці з керівництвом вищих навчальних закладів у вирішенні питань, пов`язаних із розвитком самоврядування та працевлаштуванням студентів. Крім того, тут займатимуться організацією змістовного дозвілля у позанавчальний час та залучатимуть молодь до проведення загальноміських заходів.

Відкриття філії Київського молодіжного центру праці саме на базі Національного транспортного університету зумовлено стрімким розвитком цієї галузі у столиці.

«Київ –місто студентів, тут їх навчається майже пів мільйона. Для київської влади дуже важливо, щоб така маса людей була активною і працювала на користь міста, адже переважна більшість випускників вищих навчальних закладів залишаться працювати у столиці. Але наразі актуальною є проблема отримання першого робочого місця», – зазначив заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО.

Він також зауважив, що на даний час міська влада не стоїть осторонь життя студентів, про що свідчить виплата іменних стипендій, премій кращим студентам, молодим науковцям. Відчутною допомогою є щомісячні проїзні квитки, а також літнє та зимове оздоровлення студентів, студентських сімей за рахунок муніципальних коштів.