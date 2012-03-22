Театр на Подолі тимчасово переїде в Будинок Архітектора

Київ. 22 березня. УНІАН. У зв’язку з необхідністю завершення будівництва нового приміщення Театру на Подолі, виступи колективу відбуватимуться певний період часу в Будинку Архітектора.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації з посиланням на начальника Головного управління культури Світлану ЗОРІНУ.

«Товариство «Укрреставрація» викупило з Фонду державного майна України всі будівлі комплексу, у якому досі знаходився театр. У зв’язку з цим усім орендарям було направлено попередження щодо виселення. Переїхати має і театр. Остання вистава театру у цьому сезоні відбудеться 19 квітня. Після чого театр переїде до Будинку Архітектора і продовжуватиме там свою діяльність до завершення будівництва власного приміщення», – зазначила С. ЗОРІНА.

Вона запевняє, що Театр на Подолі запросить глядачів до власного приміщення на Андріївському узвозі вже цього року. На сьогодні комунальне підприємство «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт» активізує будівництво, а до Дня Києва буде виконано зовнішнє оздоблення та зведення покрівлі.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 р. голова КМДА дав доручення завершити будівництво та відкрити Театр на Подолі до Дня міста у 2012 році.

О.ПОПОВ висловив обурення тим, що будівництво приміщення театру триває понад 10 років.

За словами О.ПОПОВА, до кінця року на вказаний об’єкт із бюджету міста буде профінансовано 11 млн. грн. Загалом же вартість робіт, включаючи сценічне обладнання становитиме близько 40 млн. грн.

Будівництво другої черги Театру на Подолі на Андріївському узвозі, 20-Б із глядацькою залою майже на 300 місць було розпочато у 2004 році. Відкрити для глядачів цю залу передбачалось у грудні 2006 року.

У вересні 2010 року у комісії Київради з питань культури і туризму висловили занепокоєння станом споруди-довгобуду. У повідомленні зазначалось, що під тиском депутатів вказаної комісії у бюджет Києва включалися гроші на добудову театру, але реально не виділялися.

В результаті, за інформацією комісії, споруда дійшла до того стану, що почалися незворотні процеси, які можуть призвести до ситуації, коли будинок треба буде не добудовувати, а демонтувати.

15 листопада минулого року О.ПОПОВ підписав розпорядження, згідно з яким доручено завершити будівництво Театру на Подолі до 25 травня 2012 року. Цим документом роботи з реконструкції будівель на Андріївському узвозі, 20 (А, Б) під Київський драматичний театр на Подолі доручено здійснити КП “Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт”.