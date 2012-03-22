Троєщинцям виявилось замало 40 нових автобусів і тролейбусів

Київ. 22 березня. УНІАН. 40 нових автобусів і тролейбусів, які вийшли на маршрути Троєщини, не вирішують питання транспортного забезпечення жителів мікрорайону.

Як повідомляє ОГ "За Троєщину!", про це сказав народний депутат України, голова ради об`єднання «За Троєщину!» Валерій БОРИСОВ під час зустрічі з педагогічним колективом школи № 282.

Зокрема він зазначив, що на початку березня кияни отримали 100 одиниць рухомого транспорту, 42 з яких вийшли на маршрути, що обслуговують жителів Деснянського району і Троєщини, але цієї кількості замало для того, щоб організувати нормальне транспортне забезпечення.

«Ми не зупинимося на цьому. До липня 2012 року за кредитом ЄБРР місто отримає 400 одиниць наземного транспорту, 100 із яких, на мою думку, мають поїхати на Троєщину», – наголосив В.БОРИСОВ.

Також він нагадав, що за ініціативи голови КМДА Олександра ПОПОВА зараз ведуться роботи з добудови лінії швидкісного трамваю до станції міської кільцевої електрички та наголосив на необхідності збільшення кількості маршрутів наземного транспорту, який підвозитиме жителів Троєщини до станцій швидкісного трамваю.

Окрім того В.БОРИСОВ повідомив, що зараз на його прохання КП «Київпастранс» працює над розробкою нової транспортної схеми мікрорайону з метою оптимізації маршрутів руху автобусів і тролейбусів та зменшення інтервалу їхнього руху.