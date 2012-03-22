Влада закликала Громадську раду долучитися до реалізації Стратегії

Київ. 22 березня. УНІАН. Голвоа Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ запросив учасників Громадської ради з реалізації Стратегії Києва до 2025 року до активної участі у її впровадженні в життя.

Як повідомляє прес-служба КМДА, О.ПОПОВ висловив переконання, що представники ради мають стати громадськими кураторами всіх ініціатив документу.

«Досвід громадського обговорення Стратегії розвитку Києва до 2025 року довів, що кияни можуть і хочуть пропонувати власне бачення шляхів вирішення важливих для міста питань. І це бачення може бути надзвичайно корисним для столиці. Тож втілювати Стратегію ми повинні теж спільно з киянами і під контролем громадськості», – наголосив О.ПОПОВ.

До впровадження ініціатив Стратегії приєднаються і представники міжнародних організацій.

«Реалізуючи Стратегію, ми спираємося на досвід розвинутих країн світу. А тому залучення міжнародної експертної спільноти до вирішення наших актуальних проблем буде вкрай корисним. Ми маємо вивчити можливості використання усіх позитивних надбань та прогресивних механізмів управління містом світового рівня і, передусім, стосовно вирішення транспортних проблем та містобудівної політики», – заявив голвоа КМДА.

На засіданні Громадської ради було представлено Робочу групу Радників голови Київської міської державної адміністрації, які разом зі структурними підрозділами адміністрації відповідатимуть за системну роботу з реалізації ініціатив Стратегії. Вони презентували плани з реалізації проектів «Першокласна інфраструктура», «Ощадлива енергетика», «Зроблено в Києві», «Електронний уряд», «Дніпровська перлина», «Центр поруч з домом» та «Здоровий киянин». Також О.ПОПОВ окреслив пріоритетні напрямки впровадження ініціатив у поточному 2012 році.

«Ми плануємо проводити засідання Громадської ради кожні три місяці, це дозволить нам оперативно контролювати виконання Стратегії спільно з громадою», – сказав він.

Серед перших результатів реалізації Стратегії голова КМДА, зокрема, назвав активізацію роботи із залучення інвестицій у економіку столиці, запровадження нового інвестиційного процесу за принципом «єдиного вікна» та підготовку проектів першого Київського інвестиційного форуму.

***Громадська рада Стратегії розвитку Києва до 2025 року складається із представників міської та центральної влади, великого та малого бізнесу, міжнародних організацій та ЗМІ, відомих українських експертів, діячів науки, культури та спорту.