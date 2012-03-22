Тварин із приватного притулку переселять до комунального

Київ. 22 березня. УНІАН. Тварин, яких утримували у приватному притулку на вул. Верховинна, 60, розмістять у комунальному притулку у селищі Нове Залісся.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управлінні екології та охорони природних ресурсів.

Міська влада розглядає варіанти переселення тварин до комунального притулку, де з цією метою зараз збільшують кількість вольєрів.

Як зазначає міська влада, притулок на вул. Верховинній, 60 не має юридичного статусу та не зареєстрований в установленому законодавством порядку.

В КМДА нагадують, що планується будівництво Центру захисту тварин у межах міста. Він буде розрахований на 1 тис. 500 бездомних тварин, що дозволить збільшити кількість місць для тимчасової перетримки.

Довідка УНІАН. 18 березня інтернет-портал СВЖ «Природа над усе» розмістив повідомлення, що притулок для тварин на вул. Верховинній у Києві за рішенням апеляційного суду буде виселений через 6 днів. Якщо собак не вивезуть, це буде зроблено примусово.

Зараз там утримується 80 собак, 20 котів. Місць у найближчих притулках немає.