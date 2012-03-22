Школярі змагаються за Національний Кубок з футболу

Київ. 22 березня. УНІАН. 20 березня у столиці стартував Національний Кубок шкільного футболу серед учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів, присвячений Євро-2012.

У першому (районному) етапі загальноукраїнського футбольного турніру братиме участь 251 команда з київських шкіл.

Національний Кубок шкільного футболу Євро-2012 проводиться за олімпійською системою. Участь у першому етапі змагань на добровільних засадах загалом беруть понад 20 тис. команд загальноосвітніх навчальних закладів міст та селищ України. Передбачається, що за перемогу у Національному турнірі змагатиметься понад 300 тис. школярів, які зможуть відчути себе безпосередніми учасниками ХІV чемпіонату Європи з футболу. Вирішальний матч турніру пройде на НСК «Олімпійський» − арені майбутнього фіналу футбольного турніру 20 травня.

Команди-учасниці Кубку нагороджуватимуться грамотами та дипломами, а команда-переможець здобуде право представляти район на ІІ міському етапі Кубку та отримає квитки на матч за участю футбольного клубу «Динамо» (Київ). Переможці фінального етапу Національного Кубку шкільного футболу отримають квитки на фінал Євро-2012.

Згдіно з програмою змагань, знальні районі турніри зі шкільного футболу розпочнуться 24 березня, а фінальні районні змагання завершаться до 1 квітня.