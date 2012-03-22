Вибори мера Києва можуть відбутися у липні цього року
15:45, 22 березня 2012Київ
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Інформують джерела в органах влади
Київ. 22 березня. УНІАН. Вибори мера Києва можуть відбутися у липні цього року.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в органах влади.
Джерело нагадало, що 15 травня закінчуються повноваження нинішнього мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Джерело не виключило, що саме в цей період парламент ухвалить рішення про проведення виборів мера Києва.
При цьому, за інформацією джерела, одночасно з виборами міського голови можуть відбутися вибори депутатів Київради.
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