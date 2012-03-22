75% працюючих на залізничному вокзалі таксистів є нелегальними

Київ. 22 березня. УНІАН. 75% таксистів, які працюють на залізничному вокзалі Києва, порушують чинне законодавство, що регламентує перевезення пасажирів у таксі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у четвер заявив голова Професійної спілки таксистів Василь ПОПИК.

Водночас, він відзначив, що йдеться про перевізників, «які стоять і чекають клієнтів, а не про тих, хто привіз пасажира».

«На залізничному вокзалі в Києві немає жодного справжнього таксиста. Можливо 75% людей, які там стоять, вже купили собі ліцензійні картки, але вони порушують вимоги законодавства. Якщо ви мені покажете хоча б один легальний автомобіль, який стоїть на вокзалі, за кожен такий автомобіль, який працює за чинним законодавством, я можу виставити по пляшці коньяку», - сказав він.

В.ПОПИК відзначив, що у таксі, яке працює за чинним законодавством, обов`язково має бути встановлено діючий таксометр. Крім того, автомобіль має бути позначений спеціальною символікою і світловими сигналами.

Крім того, В.ПОПИК повідомив, що під час переговорів з керівництвом міжнародного аеропорту «Бориспіль» була досягнута домовленість про затвердження вимог до автомобілів таксі, які працюють в аеропорту.

«У Мініфраструктури ми зустрілися з керівниками «Борисполя», досягнута домовленість, що монополії Sky Taxi в аеропорту більше буде, але будуть визначені підвищені вимоги до автомобілів таксі, які під`їжджатимуть до аеропортів і вокзалів. Всі, хто відповідатиме цим вимогам, матиме можливість забрати пасажира з аеропорту», - сказав він.

В.ПОПИК також відзначив, що «це поки що сьогодні не працює, наступного тижня вирішуватимуться технічні речі».

«Бориспіль» останні два місяці був для нас болючою темою тому, що там відбулася монополізація стоянок. Будь-яка монополізація призводить до підвищення цін. Але навіть ті, хто там монополізував, теж за таксометрами не їздить, у них один таксометр на трьох», - сказав він.

Нагадаємо, наприкінці 2011 року Державне підприємство аеропорт «Бориспіль» створило власну службу таксі під назвою Sky Taxi, яка на першому етапі реалізації проекту оперує 110 автомобілями. У другому кварталі 2012 року може бути придбано ще 100 автомобілів. Вартість проїзду у таксі з аеропорту «Бориспіль» становить 6,5 грн за 1 км.