Україна 25 березня перейде на «літній час»

Київ. 22 березня. УНІАН. В Україні 25 березня 2012 року о 3 (третій) годині за київським часом запроваджується «літній час» переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину вперед.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Запровадження «літнього часу» передбачено відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України», зазначили в Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, уперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу був запроваджений в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. Нині на «літній» і «зимовий» час переходять у більш як 110 країнах світу.

У лютому цього року Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради проект закону "Про порядок обчислення часу на території України", яким передбачено запровадження часу другого годинного поясу (київський час) без щорічного переведення годинникової стрілки.

У разі ухвалення законопроекту як закону і підписання його Президентом України він набере чинності з 1 листопада 2012 року.

У пояснювальній записці зазначається, що у зв’язку із проведенням в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року та необхідністю завчасного інформування європейської спільноти про зміну порядку обчислення часу в Україні за результатами наради було внесено та підтримано пропозицію щодо залишення на відповідний період чинного в Україні порядку обчислення часу, визначеного постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509.

Таким чином, запропоновано перевести годинникову стрілку навесні на літній час, а восени скасувати дію літнього часу і вже не переводити годинникової стрілки, тобто запровадити на території України час другого годинного поясу (київський час) без щорічного переведення годинникової стрілки, як передбачено у проекті закону