Міській владі сподобалась ініціатива пешого Президента України

Попов називає позитивною ініціативу Кравчука про створення Громадського форуму Києва

Київ. 22 березня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ називає дуже позитивною ініціативу першого Президента України Леоніда КРАВЧУКА про створення Громадського форуму Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За його словами, чим більше буде впливових людей залучено до прийняття рішень, в тому числі не по простих, дискусійних питаннях, які дають перспективу розвитку Києва, краще буде для міста та його мешканців.

Крім того, він підкреслив, що співпраця з громадськими організаціями є принципом роботи нинішньої влади в столиці.

«Це дуже позитивною. І ми будемо співпрацювати. Безумовно, підтримую створення цього форуму», - сказав О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, Л.КРАВЧУК заявляв, що Громадянський форум Києва створюється з метою формулювання точки зору київської громади щодо різних аспектів розвитку столиці.

За його словами, не ставилося завдання створювати організацію, яка буде протистояти. “Ми хочемо співпрацювати, хочемо допомогти. Хочемо стати тою стіною, яку важко переступити тим людям, які мають намір порушувати образ життя Києва, нищити історичні місця, не проводити реформ, тобто жити тільки для себе, нехтуючи інтересами Києва”, - підкреслив Л.КРАВЧУК.

Форум запропонує місцевій владі бачення громадськості на покращення життя в столиці.