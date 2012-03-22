Київ. 22 березня. УНІАН. Голова столичної міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ переконаний, що разблокування ринку землі зробить Київ привабливішим для інвесторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав під час зустрічі з представниками 35 посольств, що відбулась сьогодні в КМДА.

За його словами, у Верховній Раді зареєстрований законопроект щодо порядку проведення земельних торгів.

«Найближчим часом на рівні держави, перш за все, в парламенті, будуть прийняті відповідні рішення через зміну законодавства щодо можливості приватизації землі, яка буде продаватись з аукціонів через відкриті конкурси. На жаль, в останні роки у нас такої можливості не було», - сказав О.ПОПОВ.

Він висловив сподівання, що ВР найближчим часом ухвалить цей законопроект.

«Це дасть нам можливість також зробити більш привабливим наше подальше партнерство на засадах відкритої конкурентної політики щодо ринку землі на території Києва», - зазначив О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, Держземагентство України поінформувало, що у Верховній Раді зареєстровано проект закону, покликаний розблокувати проведення аукціонів з продажу земель державної і комунальної власності.

Зокрема, народний депутат України від Партії регіонів Володимир ТОЛСТЕНКО зареєстрував 21 березня проект закону “Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо порядку проведення земельних торгів)” .

В Держземагентстві впевнені, що ухвалення цього закону надасть можливість суттєво поповнити бюджети усіх рівнів. Крім того, документ відкриє громадянам право на придбання вільних від забудови земельних ділянок. «Цей законодавчий акт є довгоочікуваним у суспільстві. Він набуває чинності у день, наступний після оприлюднення», - наголошують у відомстві.

У Держземагентстві наголошують, що питання проведення земельних аукціонів з продажу ділянок державної та комунальної власності та прав оренди на них багато років залишалося не врегульованим. Згідно із Земельним кодексом України, торги повинні були відбуватись за процедурою, встановленою законом. Нині це питання на законодавчому рівні так і не врегульовано.