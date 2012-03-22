Силовим методом наметове містечко на Хрещатику не демонтуватимуть
Запевняє влада
Київ. 22 березня. УНІАН. Голова КМДА Олександр ПОПОВ запевняє, що не застосовуватиме силові методи для демонтажу наметового містечка на Хрещатику поблизу Печерського райсуду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.
«Ми не будемо застосовувати якихось жорстких мір до тих, хто його (наметове містечко – УНІАН) сьогодні організовує. Хоча в нас є підстави зробити це, правові підстави, тому що це фан-зона, і є певні вимоги до фан-зони. Але ми в демократичному суспільстві і ми не будемо силовими способами вирішувати», - підкреслив О.ПОПОВ.
За його словами, зараз триває процес переговорів з партією «Батьківщина» щодо ситуації з наметовим містечком.
«Якщо ми не досягнемо в цьому плані позитивних домовленостей – в плані демонтажу чи переносу містечка, - то будемо просити їх хоча б привести його у відповідний нормальний санітарний стан і забезпечити цей стан на термін проведення Євро-2012», - сказав О.ПОПОВ.
Як повідомляв УНІАН, вчора «БЮТ-Батьківщина» повідомила, що КМДА запропонувала їм закрити наметове містечко банером.