Попов запросив дипломатів з 35 країн на Київський інвестиційний форум

Київ. 22 березня. УНІАН. Голова столичної міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ презентував представникам 35 посольств плани з проведення першого Київського інвестиційного форуму та основні напрямки проектів, які будуть представлені на форумі.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч О.ПОПОВА з представниками 35 посольств різних країн відбулась сьогодні в КМДА.

О.ПОПОВ повідомив, що перший інвестиційний форум проводитиметься у два етапи: на першому представлять чотири «якірні» пріоритетні проекти: будівництво метро на Троєщину, зведення міжнародного ділового району "Київ-Сіті", технопарку Bionic Hill, а також будівництво багаторівневих паркінгів; другий етап – це робота у секціях та дискусії щодо запропонованих інвестпроектів.

Як зазначив О.ПОПОВ, на сьогодні на форум підготовлено проектів на загальну суму 15 млрд. дол.

Голова КМДА відзначив зацікавленість Києва в тому, щоб у форумі взяли участь інвестори з якнайбільшої кількості країн.

«Ми розуміємо, що сьогодні не всі адекватно оцінюють ситуацію в Україні і в Києві, не всі розуміють, що Київ готовий до нового інтенсивного етапу співробітництва з бізнесом. І ми б хотіли це довести всім, що ми є надійними партнерами в подальшій політиці», - сказав О.ПОПОВ, звертаючись до представників посольств.

Він запросив усіх послів взяти участь у форумі.

В інтерв’ю журналістам О.ПОПОВ висловив сподівання, що столиця зможе знайти інвесторів на першому інвест-форумі для реалізації своїх проектів на суму не менш як 5 млрд. дол.

Як повідомляв УНІАН, Київський інвестиційний форум, організований Київською міською державною адміністрацією, Фондом «Ефективне управління» та видавництвом The Financial Times, відбудеться 29 березня цього року у готелі «Інтерконтиненталь». Мета проведення – презентація інвестиційного потенціалу Києва та конкретних проектів. На сьогодні вже близько 100 іноземних інвесторів підтвердило свою участь у форумі.