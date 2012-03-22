Деснянці першими продемонстрували свою творчість на фестивалі “Чисті роси”

Фестиваль-конкурс дитячої художньої творчості навчальних закладів Києва “Чисті роси” розпочався 18 березня з перегляду дитячих художніх колективів Центру дитячої та юнацької творчості і школи мистецтв ім. Леонтовича Деснянського району.

Як інформує прес-служба Деснянської РДА, дитячу творчість району представили народні художні колективи дівочий танцювальний ансамбль “Слов’яночка”, вокальна студія “Елегія”, спортивно-хореографічний ансамбль “Серпантин”, фольклорний гурт “Яворина”, зразкові художні колективи “Веснянка”, інструментальний ансамбль “Гармонія”, студія танцю “КаприZ”, ансамблі танцю “Радосинь”, “Росинка”, “Маргаритка”, студія пантоміми і пластики “Без слів” на концерті, який пройшов у приміщенні міського мистецького навчального закладу “Натхнення”.

“У серці – Кобзареве слово, в душі – любов до України, на сцені – творчість від душі” – саме таким був лейтмотив усього дійства, яке відбувалося на сцені. “Козаки”, “Квітка душа”, “На калині мене мати колихала”, “Лелеки”, “Вівці”, “Симфонія рідного краю”, “Попурі українських пісень” – саме такі хореографічні та інструментальні композиції виконувалися на концерті.

До складу журі, яке оцінювало творчість колективів, увійшли директор Київського Палацу дітей та юнацтва Сергій Дахнов, заслужена артистка України, майстер спорту з художньої гімнастики, відмінник освіти України Наталія Борсук, методист Координаційного центру Головного управління освіти і науки Києва, відмінник освіти України, відмінник столичної освіти Софія Буряк, методист відділу художньої творчості Київського Палацу дітей та юнацтва Ірина Краснопєєва, заслужений артист України Анатолій Кузьменко, доцент кафедри хореографічного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв, заслужений працівник культури України, відмінник освіти України Людмила Пацунова, керівник методичного об’єднання керівників гуртків народного танцю позашкільних навчальних закладів м. Києва, директор Дитячо-юнацької хореографічної студії “Щасливе дитинство” ім. Миколи Коломійця Ольга Побежимова, керівник методичного об’єднання керівників спортивного бального танцю позашкільних навчальних закладів м. Києва, художній керівник народного художнього колективу ансамблю спортивного бального танцю “Фаворит” Київського Палацу дітей та юнацтва, відмінник освіти України Володимир Стадников та інші.

“Сьогодні Деснянський район розпочав огляд-конкурс дитячої художньої творчості навчальних закладів Києва. Розпочав дуже потужно. Усі виступи пройшли на високому професійному рівні. Хочеться сподіватися, що такий рівень буде притаманний й іншим районам Києва”, – сказала член журі С.Буряк.

Передбачено, що фестиваль-конкурс проводитиметься у два етапи. На першому етапі визначатимуть переможців районних конкурсів у номінаціях “вокально-музичне виконавство”, “хореографічне мистецтво”, “циркове мистецтво”, “композиторська творчість”, “літературна творчість”, після чого найкращі колективи делегуватимуться на міський конкурс.

Переможці ж міського конкурсу візьмуть участь у заключному гала-концерті, який відбудеться у Національній опері України.