В Оболонському районі для оренди пропонують 6 об’єктів

Влада Оболонського району столиці оголосила про намір передати в оренду низку об’єктів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, які передані до сфери управління Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації

У переліку 6 об’єктів, які передаються з максимальним терміном оренди 2 роки 364 дні.

Згідно з оголошенням, до розгляду пропонується, зокрема, територія кінотеатру “Кадр” та в приміщеннях двох медустанов.

Отримати довідкову інформацію можна в Оболонській РДА (вул. Маршала Тимошенка, 16) у відділі з питань майна комунальної власності, кімн. 102, тел. 418-41-98.