Голосієво готується до святкування Дня Києва

Голосіївський район активно готується до відзначення 1530-ї річниці Дня заснування міста Києва.

Як інформує прес-служба Голосіївської РДА, протягом 20-21 березня керівництво району здійснило виїзні наради з представниками ОСН та територіальної громади мікрорайонів щодо визначення місць для проведення святкових заходів.

Цьогоріч святкування відбуватиметься протягом усього травня, починаючи з 4 числа в усіх мікрорайонах Голосієва: на I та II Теремках, у Конча-Заспі, Корчуватому, у сквері на розі вулиць Федорова та Червоноармійської, студмістечку Національного університету ім. Тараса Шевченка тощо.

Головне районне дійство, за доброю традицією, 26 травня відбудеться в Голосіївському парку культури та відпочинку ім. М.Рильського.