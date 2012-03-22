В Святошинській лісопарковій зоні підпалили екскаватор забудовників

Київ. 22 березня. УНІАН. Невідомі активісти 21 березня на території забудови в районі Святошинської лісопаркової зони Києва, недалеко від вул. Ушакова, підпалили екскаватор забудовників, а також знищили паркан навколо будівництва, побили вікна в будівельних спорудах, передає кореспондент УНІАН.

Згідно з інформаціэю будівельників, близько 14.30 до місця, де ними проводились роботи, підійшло декілька десятків молодих людей у масках. Як зазначили будівельники, молоді люди почали вимагати від них припинити будівництво у лісопарковій зоні, після чого до кабіни екскаватора, який провадив роботи, ними було кинуто петарду та пляшку з запалюючою сумішшю, в результаті чого відбулось загоряння кабіни. Невідомими було також зруйновано паркан навколо будівництва та пошкоджена зведена будівельниками тимчасова будівля. Після цього невідомі зникли з місця події.

А о 15.00 коло будівництва представниками різних громадських об`єднань, зокрема громадської мережі «САМ», а також простими громадянами був проведений пікет проти забудови та вирубки в Святошинській лісопарковій зоні. Активісти зазначили, що внаслідок дій забудовників було зрубано декілька десятків дерев, які раніше належали до Святошинського лісопаркового господарства.

Відповідно до інформації представників забудовників, на розчищеній від лісу території планується побудова малих архітектурних форм. Забудовник також стверджує, що дана земельна ділянка була виведена зі складу Святошинського лісництва і передана в оренду на 5 років одному з ТОВ рішенням Київради від 26 червня 2007 р.

За словами громадських активістів, вони вважають дану забудову незаконною, і планують найближчим часом продовжити пікетування цього будівництва.