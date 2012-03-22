Шевченківці отримали відзнаку "Лідер сучасної освіти"

За підсумками XV ювілейної міжнародної виставки навчальних закладів, а також за результатами експертних оцінок Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Національної академії педагогічних наук України, Київської торгово-промислової палати та дирекції освітянських виставок ТОВ «Карше» управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації нагороджено відзнакою "Лідер сучасної освіти".

Як повідомляє прес-служба Шевченківської райдержадміністрації, нагородили управління у напрямку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність по модернізації освіти в Україні.

У рамках ХV ювілейної Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні - 2012», яка проходила у Києві 15-17 лютого 2012 року, урочисто нагороджено переможців у номінаціях з актуальних питань у галузі освіти.

В урочистостях взяли участь: перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту педагогіки Василь Мадзігон; заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Казимир Левківський; президент виставкової компанії «Карше» Олександр Карпов; директор виставки «Сучасна освіта в Україні» Ольга Добровольська