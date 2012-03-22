На просп. Правди утворився провал близько 5 м х 3 м, глибиною 3,5 м

Київ. 22 березня. УНІАН. Провал по просп. Правди, 85, зовнішніми розмірами близько 5 м х 3 м та глибиною 3,5 м, стався на каналізаційному колекторі Д=800 мм 17 березня. Причиною його виникнення стало пошкодження колектора під дією газової корозії.

Як інформує ПАТ “Київводоканал”, провал частково стався на території гаражів ГБК “Іскра” та зеленої зоні за вказаною адресою.

Станом на 21 березня на об’єкті продовжувались аварійні роботи по відновленню колектора .

Витоку стоків на поверхню у зав`язку з аварійною ситуацію не сталося. На час проведення аварійних робіт організовано тимчасову схему переключення стічних вод, які проходять по колектору.

На водоканалі зазначають, що гаражі ГБК “Іскра”, що класифікуються як МАФи, розміщені безпосередньо в охоронній зоні пошкодженого каналізаційного колектора. Керівництво “Київводоканалу” неодноразово надавало приписи організації щодо порушення правил та нормативів при встановленні тимчасових споруд біля проходження водопровідних мереж, однак і досі зону прокладання каналізаційної мережі не було звільнено від малих архітектурних форм.

Один із оглядових каналізаційних колодязів колектора розміщується безпосередньо в одному із гаражів.

Цього разу під час провалу пошкодження гаражів не сталося, однак це скоріше виняток, ніж правило, говориться в повідомленні “Київводоканалу”. Їх розміщення є прямим порушенням нормативно-правової бази та може у будь-кий час стати перешкодою для ліквідації аварійної ситуації на колекторі.

Бригади “Київводоканалу” разом з підрядною організацією готують місце провалу до розкопки та заміни близько 7 м пошкодженого каналізаційного колектора.