На фінальний матч Євро-2012 в Київ приїде Президент Польщі
09:50, 22 березня 2012Київ
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Про візит розповів Коморовський
Київ. 21 березня. УНІАН. Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ підтвердив свою участь у фінальному матчі Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, що пройде в Києві.
Як повідомляє Урядовий портал, про це сказав Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ під час зустрічі з Прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.
Б.КОМОРОВСЬКИЙ також повідомив, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідає відкриття фінальної частини Чемпіонату у Варшаві.
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