На фінальний матч Євро-2012 в Київ приїде Президент Польщі

Київ. 21 березня. УНІАН. Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ підтвердив свою участь у фінальному матчі Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, що пройде в Києві.

Як повідомляє Урядовий портал, про це сказав Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ під час зустрічі з Прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ також повідомив, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідає відкриття фінальної частини Чемпіонату у Варшаві.