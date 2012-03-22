Матчі Євро на «Олімпійському» охоронятиме 1,5 тис. міліціонерів

Київ. 22 березня. УНІАН. Проведення матчів Євро-2012 на НСК «Олімпійський» охоронятиме 1,5 тис. міліціонерів, які забезпечуватимуть безпеку по периметру стадіону та найближчих вулицях. На фінальному матчі чемпіонату кількість правоохоронців в зоні НСК зросте до 7 тисяч.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

«Коли будуть відбуватися фінальні матчі, то міліціонерів буде залучатися до 7 тисяч. А взагалі ця кількість буде у повсякденні менше – десь починаючи від 1,5 тис. працівників міліції», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.